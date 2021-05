Terug naar de tijd van de kampioensfeesten in het amateurvoetbal (deel 2)

ENSCHEDE - De maand mei is normaal gesproken de tijd waarin de kampioenen bekend worden in het amateurvoetbal. Een prachtige periode vol spanning en sensatie. Maar door het coronavirus worden er al twee seizoenen geen kampioensfeestjes meer gevierd…

Om het gevoel toch niet helemaal kwijt te raken, doken we het archief in. Bijna twee jaar geleden, in mei 2019, werden er voor het laatst kampioenen gekroond in het regionale amateurvoetbal. De komende periode zullen we op deze plek verhalen uit die tijd nog een keer plaatsen. Na de eerste aflevering (Sportclub Neede) is het nu de beurt aan AJC’96. De fusieclub uit Losser, die over een paar dagen 25 jaar bestaat, was in 2019 de beste van de vierde klasse zaterdag.

2019: Titel AJC komt op het juiste moment

Een superieur AJC’96 heeft de titel gepakt in de vierde klasse. De titel komt op het goede moment. „Volgend seizoen zou het moeilijker zijn geweest.”

Kampioenswedstrijden willen nog wel eens zenuwslopend zijn. De verlossende goal laat dan lang op zich wachten. De koploper bijt zich dan de tanden stuk op een tegenstander die hevig tegenstand biedt. Maar zaterdagmiddag in Borne was daar geen sprake van.

Quote Zes tegengoals hebben we maar geïncas­seerd in deze competitie Jari Klaver

AJC’96 pakte op kinderlijk eenvoudige wijze de titel in de vierde klasse F. De club uit Losser won bij Blauwwitters met 6-0. De koploper had niets te vrezen. Blauwwitters spartelde amper tegen. Het duel was al vroegtijdig beslist. Het superieure AJC’96 stond al na elf minuten op een 2-0 voorsprong. Nog voor de rust werd de voorsprong uitgebouwd tot 4-0. In de tweede helft scoorde AJC’96 nog twee keer, waardoor de kampioensploeg met een half dozijn treffers huiswaarts keerde.

Kampioensshirts

De ontlading was er na afloop niet minder om. Er werden kampioenshirts uitgedeeld, de spelers en staf kregen een bos fraaie ruikers en er werd een nieuw spandoek ontvouwd. Met negentien overwinningen en twee gelijke spelen wordt de hegemonie onderstreept. Alleen achtervolger PW kon AJC’96 twee keer van een zege afhouden. Alle andere tegenstanders werden verslagen.

Van Blauwwitters had AJC’96 niets te duchten. De verdedigers van de thuisploeg konden niet voorkomen dat AJC’96 de ene na de andere gevaarlijke aanval opzette. Aan de andere kant van het veld stond de werkeloze Jari Klaver toe te kijken. De doelman van AJC’96 had weer eens weinig te doen. Hij werd zaterdag helemaal niet op de proef gesteld. Halverwege de eerste helft plukte hij een voorzet uit de lucht. Dat was de enige ingreep voor hem deze middag. „Zo ging het bijna het hele seizoen. Alleen tegen PW was het anders. Zes tegengoals hebben we maar geïncasseerd in deze competitie”, zegt Klaver.

Ongeslagen

Bij dat aantal zal het waarschijnlijk blijven. AJC’96 sluit de competitie volgende week af tegen Sportclub Rijssen. Die ploeg staat onderaan. Aanvaller Nick Voogtsgeerd hoopt op de laatste speeldag opnieuw te kunnen scoren. Hij was in de kampioenswedstrijd drie keer trefzeker. „We willen ongeslagen blijven”, zegt Voogtsgeerd, die het seizoen niet freewheelend wil afsluiten.

Nog een week goed trainen en Sportclub Rijssen verslaan: dan kan er met volle tevredenheid op de competitie worden teruggekeken. Voogtsgeerd is blij is dat hij mede gestalte heeft kunnen geven aan de wederopstanding van AJC’96. „De club heeft lastige jaren gehad. Ik ben dit seizoen teruggekomen van Losser. En ik ga ook door. AJC’96 heeft een jonge groep met potentie”, vindt Voogtsgeerd.

Twee jaar na de overstap naar het zaterdagvoetbal heeft de ploeg van trainer Erik Hellegers het eerste grote succes te pakken. AJC’96 gaat na de zomer naar een competitie waarin er meer gevraagd wordt. De derde klasse strookt meer met het ambitieniveau van AJC’96 dan de vierde klasse.

Hellegers is vanzelfsprekend in zijn nopjes met de promotie. „We zijn hier bij AJC’96 enkele jaren geleden aan een project begonnen. Met jonge spelers willen we naar een hoger niveau. Jongens als Pascal Winters, Thijs van der Genugten, Brandan Lange en Marc Volker zijn beter geworden. Volgend seizoen komt Teun Golbach terug van Rigtersbleek. En misschien zullen er nog wel jongens naar ons toe komen”, zegt Hellegers.