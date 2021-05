Terug naar de tijd van de kampioensfeesten in het amateurvoetbal (deel 4 & 5)

ENSCHEDE - De maand mei is normaal gesproken de tijd waarin de kampioenen bekend worden in het amateurvoetbal. Een prachtige periode vol spanning en sensatie. Maar door het coronavirus worden er al twee seizoenen geen kampioensfeestjes meer gevierd…

Om het gevoel toch niet helemaal kwijt te raken, doken we het archief in. Bijna twee jaar geleden, in mei 2019, werden er voor het laatst kampioenen gekroond in het regionale amateurvoetbal. De komende periode zullen we op deze plek verhalen uit die tijd nog een keer plaatsen. Vandaag twee teams: Borne en TVO. Eerstgenoemde ploeg werd in mei 2019 kampioen van de vierde klasse A, TVO van de vierde klasse B.

2019: Kampioen Borne hoopt op derby tegen NEO

Niet KOSC, RSC of Delden, maar Borne greep de titel in de vierde klasse A. Routinier Danny van Laar hoopt nu dat de derby tegen NEO weer terugkeert.

Hoeveel assists hij dit seizoen op zijn naam heeft staan, durft hij niet te zeggen. „Maar heel wat”, zegt Danny van Laar (31) met een kampioensmedaille om zijn nek en een biertje in zijn hand, na de gewonnen kampioenswedstrijd tegen Almelo (3-1).

Het duel is, gelukkig voor de thuisploeg, geen moment spannend. Borne komt al snel op 1-0 en wie anders dan Van Laar verzorgt de assist bij de 2-0. Uit een hoekschop geeft hij de bal strak, laag voor op Sven Pieterson, die de bal in het strafschopgebied beheerst binnenschiet. „Daarmee was het wel gespeeld”, zegt Van Laar. Hij blijft met zijn ploeg koel op de laatste speeldag en troeft zowel RSC als KOSC af in de titelstrijd. „Aan het begin van het seizoen had ik alle vertrouwen in het kampioenschap, maar toen we tegen KOSC hadden gespeeld was is er niet meer zo zeker van. KOSC is veruit de beste ploeg, maar wij zijn het beste team.”

Quote Aan het begin van het seizoen had ik alle vertrouwen in het kampioen­schap, maar toen we tegen KOSC hadden gespeeld was is er niet meer zo zeker van Danny van Laar, speler Borne

Nadat Borne in 2014 degradeerde en vijf seizoenen lang in de vierde klasse acteerde, mag het volgend seizoen weer aantreden in de derde klasse. Van Laar hoopt dat zijn ploeg dan onder meer de derby speelt tegen NEO. „Eilermark is kampioen, nu nog hopen dat NEO niet promoveert via de nacompetitie. Want wij zien heel graag de derby terug keren. Voor ons zal de eerste prioriteit handhaving zijn, maar daar ben ik nu nog niet mee bezig. Eerst gaan we volop feest vieren.”

2019: TVO in zenuwslopende slotfase naar de titel

In een zinderende ontknoping pakte TVO de titel in de vierde klasse B. De ploeg van trainer Danny Ottink boekte een zwaarbevochten 3-2 zege op Sportclub Overdinkel.

Niet alleen op het veld in Beckum was het spannend. Onafgebroken kwam er slecht nieuws uit Enschede: concurrent UDI was op weg naar een monsterzege. Uiteindelijk werd het 12-0 tegen Erix. Toch bleef die uitslag oor TVO zonder gevolgen. In een spannende slotfase wist de thuisploeg een derde treffer van Sportclub Overdinkel te voorkomen, een gelijkmaker zou fataal zijn geweest voor TVO. Dan was UDI op basis van het doelsaldo TVO gepasseerd. Ottink had er geen goed woord voor over. „Een uitslag van 12-0 is schandalig. Zet dat maar in de krant.” Ook middenvelder Daan ten Dam kon het amper bevatten dat Erix zich zo naar de slachtbank had laten leiden. „Wij hebben bij Erix met 2-1 gewonnen. Dat was voor ons een moeilijke wedstrijd”, herinnert de 20-jarige middenvelder zich.

Cruciale rol

In het kampioensduel tegen Overdinkel had Ten Dam een cruciale rol, hij scoorde na de rust twee keer. De 2-1 en 3-1 kwamen van zijn voet. Met drie lege flesjes bier in de hand glunderde hij van oor tot oor, al wilde hij zijn inbreng niet overdrijven. „Ik stond tweemaal op de goede plaats en kon raak schieten. Iedereen heeft zijn best gedaan.”

Zijn reactie is illustratief voor TVO dit seizoen. De ploeg was dit jaar een van de kampioenkandidaten, samen met UDI en Sportclub Overdinkel. „Toch zijn we altijd rustig gebleven. We hebben in de afgelopen weken niet gezegd dat we kampioen moesten worden. Dat is misschien wel de bescheidenheid, die bij ons past”, aldus Ottink.

Quote We hebben in de afgelopen weken niet gezegd dat we kampioen moesten worden. Dat is misschien wel de bescheiden­heid, die bij ons pas Danny Ottink, trainer TVO

Met veel werklust werd ook de laatste wedstrijd in winst omgezet. „Wij zijn op sportieve wijze kampioen geworden. Sportclub Overdinkel vocht voor een goed resultaat. Zo hoort het ook.” De oefenmeester vond na afloop dat er nog veel rek in de ploeg zit. „Die derde klasse wordt een mooie uitdaging”, sprak Ottink, die voor de competitiestart nog iets anders moet bewerkstelligen. De sterkhouders Jorn van Laar en Aaron van Laar hebben aangegeven te stoppen. „Maar we hebben hen volgend seizoen wel nodig”, aldus Ottink. De oefenmeester beloofde zijn best te doen om de broers op andere gedachten te brengen.