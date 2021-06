Terug naar de tijd van de kampioensfeesten in het amateurvoetbal (slot)

Om het gevoel toch niet helemaal kwijt te raken, doken we het archief in. Twee jaar geleden, in mei 2019, werden er voor het laatst kampioenen gekroond in het regionale amateurvoetbal. De komende periode zullen we op deze plek verhalen uit die tijd nog een keer plaatsen. Vandaag in de slotaflevering: La Première.

2019: La Première pakt titel na zinderende slotfase

La Première heeft een geweldig seizoen bekroond met het kampioenschap in de vijfde klasse A. Het 3-3 gelijke spel tegen DTC’07 was op de slotdag van de competitie genoeg voor de titel en de promotie naar de vierde klasse.

In een rechtstreeks duel met concurrent DTC’07 had de ploeg van trainer Jan Hofte genoeg aan een punt en dat lukte. De spannende wedstrijd op het Almelose sportpark aan de Maardijk had een zenuwslopend slot. Het duel eindigde in 3-3 en dus een uitbundig feest voor de thuisploeg.

„Beide ploegen waren erg zenuwachtig”, sprak Hofte. Toch kreeg zijn ploeg binnen twee minuten al een grote kans om de score te openen. DTC was daarna wel trefzeker. „Na de 0-1 pakten we het goed op. Het spel golfde daarna op en neer.” Door treffers van Gerrit Spin, Carlos Sanchez Torres en Lorenzo Bolhoeve stond La Première halverwege de tweede helft met 3-2 voor. Acht minuten voor tijd kwam DTC langszij, waardoor het kampioenschap van La Première aan het wankelen werd gebracht.

Kruisraketten

Hofte: „DTC ging enkele hoge ballen spelen, echt van die kruisraketten. Daar hebben we ons goed doorheen geslagen, al was het heel spannend. Zo’n bal hoeft maar een keer verkeerd te vallen.”

Vorig jaar werd zijn ploeg nog vijfde. „Toen stonden we steeds met vijf of zes man op de training. Nu waren het steeds zestien tot achttien man. Iedereen was er steeds bij. Dat was wel de grote omslag.”

Andere coach

Zelf gaat Hofte het avontuur in de vierde klasse niet meemaken. Roy Bouck is volgend jaar trainer van La Première. ,,Ik ben hier nu tweeënhalf jaar trainer en de club vond het tijd voor iets anders. Het was een heel mooie periode, bij de club waar ik al 48 jaar rondloop. Een betere afsluiting kon ik niet wensen. Ik blijf wel bij de jeugd betrokken en misschien nog in een andere functie. Met deze groep moet het zeker lukken om in de vierde klasse te blijven”, besloot de coach.