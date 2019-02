Thijs Moormann is voorzichtig weer aan het trainen bij GFC

GFC mist Thijs Moormann. De lange middenvelder moet al maandenlang geblesseerd toekijken. Moormann is belangrijk in het elftal van trainer Romano Lammertink. De oefenmeester hoopt dat hij spoedig zijn rentree kan maken. "Moormann is een steunpilaar. We missen hem echt", zegt Lammertink. De oefenmeester kon de sterkhouder deze week weer begroeten op het trainingsveld. Hij is voorzichtig begonnen met trainen. Het zal echter nog weken duren voordat Moormann weer op zondagmiddag inzetbaar is. "Eind maart of begin april hoop ik weer te kunnen spelen", zegt de 23-jarige voetballer uit Goor.