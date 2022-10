Thomas Kerperien matchwinnaar voor Longa’30 in derby tegen RKZVC

Thomas Kerperien was zaterdag de held bij Longa’30. De spits van de Lichtenvoordse vierdedivisionist hielp zijn ploeg aan de 0-1 zege in de derby bij RKZVC.

Voor 2.000 toeschouwers schoot Kerperien in de 38ste minuut raak in Zieuwent en zorgde zo voor de tweede derbyzege van Longa'30 op RKZVC in de laatste vijf jaar.

Ook bracht de treffer van Kerperien Longa'30 naar de derde plek in de vierde divisie B (14 punten uit 7 duels). En daar zijn ze in Lichtenvoorde bijzonder blij mee, want vorig seizoen redde de ploeg van trainer Dennis van Toor pas in de finale van de nacompetitie na een miraculeuze 8-5 zege op Nemelaer het vege lijf.

Het verlies bracht RKZVC (4 punten uit 8 duels) vaster op de laatste plek. ,,We wisten dat het een zwaar seizoen zou worden en dat blijft zo”, zei middenvelder Sven Jurjus van RKZVC. ,,Maar ondanks de nederlaag sta ik hier met een veel beter gevoel dan vorige week toen we met 6-0 bij AWC verloren.”

Behoudend

RKZVC koos in de derby zaterdagavond in de eerste helft voor een zeer behoudende speelwijze. Longa was in de eerste 45 minuten superieur, maar kon niet makkelijk een opening vinden. Tim Bader nam de ene hoekschop na de andere, maar pas na 38 minuten capituleerde RKZVC-doelman Joël Paijers na een schot van Kerperien: 0-1.

In de tweede helft kwam Sjors Storkhorst bij RKZVC in het veld en dat veranderde het spelbeeld. RKZVC gooide de schroom van zich af, had geluk dat Dayani Timmerhuis voor de gasten een enorme kans miste en bleef in een goed resultaat geloven. In de slotfase werd een schot van Jurjus gesmoord en kreeg verdediger Bart te Focht nog een grote kopkans.

,,We hebben uiteindelijk te weinig afgedwongen en daardoor bleef het spannend”, zei Longa-trainer Dennis van Toor. ,,Maar ik had vooraf al gezegd dat dit een lastige wedstrijd zou worden. Voor deze wedstrijd was Longa nul keer de favoriet geweest in de derby. En de meeste van onze spelers hebben nog niet vaak deze wedstrijd gespeeld. Ik ben vooral blij dat we voorlopig weg zijn bij de onderste ploegen.”