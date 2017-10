Thuisnederlaag voor HSC'21

De wedstrijd ging lange tijd gelijk op, zonder dat een van beide ploegen echt een overwicht had. Toch waren het de bezoekers die na een half uur op voorsprong kwamen. Na een goed eaanval kon Van Logtenstijn uit vrijstaande positie de 0-1 binnen tikken.

Na rust was HSC'21 de ploeg met het balbezit, ook omdat de beoekers uit Utrecht steeds meer inzakten. Bas ter Hogt en Kevin Spanjaard namen het Hercules doel herhaaldelijk onder vuur, maar slaagden er niet in te scoren. Zo bleef het lange tijd bij het verschil van een doelpunt. In blessuretijd bepaalde Jeffrey Vlug na een counter de eindstand op 0-2.