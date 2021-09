Tieners klaarstomen voor het grote werk bij De Tubanters

Met trainer Jurgen Kok is een oude bekende teruggekeerd bij De Tubanters. De oefenmeester hielp de club al eens een halfjaar uit de brand. Dat was zeven jaar geleden, na het vertrek van Carlo Kastermans. Kok was destijds interim. Nu is hij aan de slag gegaan als hoofdtrainer op Het Diekman. Kok moet bij de vierdeklasser een jonge ploeg tot wasdom brengen. Op de openingsspeeldag, deze zondag, voor eigen publiek tegen Almelo speelt De Tubanters met 2-2 gelijk. Met het ene punt is Kok allerminst tevreden. Want zijn ploeg had de zege voor het grijpen. De Tubanters verzuimde bij een 2-0 voorsprong uit te lopen. Daardoor mocht Almelo hoop blijven houden. En het bijna onmogelijke gebeurde toch. De bezoekers kwamen diep in de tweede helft langszij: 2-2.