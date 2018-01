Tim Sickman en Lars Scholten willen knokken voor een kans in Wierden

Telefoontje

Ze kregen een tijdje geleden vlak na elkaar een telefoontje uit het SVZW-kamp: doelman Tim Sickman en verdedigende middenvelder Lars Scholten (beide 21 jaar) van Vroomshoopse Boys. "Met de vraag of ik interesse had om komend seizoen in Wierden te komen spelen", vertelt Sickman. "Ik heb even getwijfeld, maar niet meer toen ik hoorde dat Lars ook was gevraagd. Het is makkelijker als je met iemand gaat die je kent."

Basis

Hoewel 'De Boys' en SVZW al twee seizoenen bij elkaar in de eerste klasse spelen, is het wel een stap hogerop. "SVZW domineert wedstrijden vaak", vertelt Scholten. "Ze spelen bovenin mee en willen terug naar de hoofdklasse. Daar wil ik graag deel van uitmaken."

Sickman is het met zijn ploeggenoot eens: "Er spelen veel goede voetballers en daar word je zelf ook alleen maar beter van." De twee Vroomshopers trekken komend seizoen met hetzelfde doel naar sportpark Het Lageveld. "Een plek in de basis", verklapt Scholten. "Daar ga ik voor knokken."

Eerste keeper

Maar waar Scholten een multifunctionele speler is, die zowel op het middenveld als in de verdediging kan spelen, ligt dat voor doelman Sickman anders. Hij moet de concurrentiestrijd aangaan met keeper Jens Veldwachter voor die ene plek onder de lat. "Maar ik ga niet naar SVZW om op de bank te zitten", zegt hij strijdvaardig. "Ik wil er alles aan doen om eerste keeper te worden."

Lastig

Met hun huidige ploeg gaat het dit seizoen nog niet van een leien dakje. Dit seizoen blijkt het lastigste seizoen van de vier jaar op rij in de eerste klasse. Na elf duels staat Vroomshoopse Boys voorlaatste, met slechts zes punten. "Het muntje valt steeds de verkeerde kant op", zegt Scholten. "De competitie is de laatste jaren sterker geworden en wij moeten het sinds dit seizoen stellen zonder Harold Kivits, een leider in het veld. Maar we blijven er voor gaan. Hopelijk verlaat ik deze club als eersteklasser."

Vriendenteam

Twee ras-Vroomshopers dus, die voor het eerst niet meer in het blauw-geel zullen spelen. Hoewel SVZW meedoet voor promotie en Vroomshoopse Boys moet oppassen voor degradatie, bestaat de kans dat de clubs elkaar volgend jaar weer treffen in competitieverband. Hoe is dat dan? "Waarschijnlijk wel vreemd", vertelt Sickman. "Je moet dan ineens tegen jongens spelen die je al erg lang kent. Het is een echt vriendenteam."