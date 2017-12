Tim Somberg is bezig aan een doorstart bij De Tubanters

ENSCHEDE - Tim Somberg is aan zijn tweede jaar bezig als hoofdtrainer van De Tubanters. Maar voor de 36-jarige oefenmeester voelt dit seizoen als een nieuwe start. Anderhalf jaar geleden werd hij voor de leeuwen geworpen. Somberg volgde de plotsklaps vertrokken Martijn Abbenhues op. Abbenhues zag er geen heil meer in na een leegloop.

Opvolger Somberg kon de gedecimeerde selectie in het daaropvolgende seizoen niet behoeden voor degradatie. Nu maakt het gedegradeerde De Tubanters een doorstart in de vierde klasse.

De selectie bestaat uit veel nieuwe spelers. Somberg hoopt met de opgekalefaterde ploeg een rol van betekenis te spelen in de vierde klasse A. Sportclub Overdinkel werd zondagmiddag met 4-0 verslagen. De Tubanters is enkele weken voor de winterstop middenmoter.

Verbetering

Somberg ziet verbetering. "Ons spel is beter dan in het begin van de competitie. Het lijkt erop dat we onze draai hebben gevonden. We hadden vorig jaar veel te weinig kwaliteit. Ik heb ook van alles meegemaakt wat niet bij een eerste elftal hoort."

Jeugdspelers

Nu is hij in rustiger vaarwater beland. De selectie van De Tubanters is aangevuld met spelers van het opgedoekte Enschedese Boys en Eilermark. Ook jeugdspelers zijn overgeheveld naar de hoofdmacht. "Dit seizoen staat in het teken van opbouwen. Ik kon een redelijke inschatting maken hoe sterk we zouden zijn. In het begin waren de resultaten wisselend, maar we gaan steeds beter spelen. Dit is een goede en hechte groep", zegt Somberg.

Prijzen

De oefenmeester hoopt uiteindelijk in de subtop te belanden. Dat is volgens hem een reëel streven. Daarna wordt de lat hoger gelegd. "Volgend jaar moeten we meedoen om de prijzen", vindt de oefenmeester. Hij hoopt dat de groep intact blijft. Maar Somberg kent het grillige spelersverloop in Enschede. "Met stadsclubs weet je het niet of spelers blijven."