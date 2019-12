Timmers twee jaar langer coach van VV Haaksbergen

Nieuwe hoofdcoach Excelsior’31: ‘Leeftijd is maar een getal’

27 december RIJSSEN - De aanmeldingen stroomden binnen bij Excelsior’31 toen bekend werd dat hoofdcoach Peter Wesselink ging vertrekken na dit seizoen. Trainers genoeg die heel graag wilden werken in Rijssen, maar de derdedivisionist koos voor iemand die er al is. Assistent-trainer Jurjan Wouda (28) schuift door en is vanaf de zomer de eindverantwoordelijke.