Toekomst Sportclub Enschede nog ongewis: ‘Maar selectie is gretig’

Fernando Pascale staat voorafgaand aan de training in de kantine. Achter hem prijkt op een zwart-witte foto voormalig profvoetballer Abe Lenstra, de eerste doelpuntenmaker ooit in Het Diekman. De foto werd eind jaren 50 gemaakt, toen Lenstra met de club uit Enschede meedeed om het landskampioenschap, na de eerdere landstitel in 1926. Wie de kantine van Sportclub verder bekijkt, ziet nog veel meer rijke historie. Maar buiten op het veld is de club al lang niet meer de veelbesproken vereniging van vroeger. Sinds de stap naar het zaterdagvoetbal is er zelfs bijna niets meer over van de vereniging. Sportclub is inmiddels een doorsneevierdeklasser op zaterdag met daarnaast nog enkele lagere seniorenteams. Toch weerhield dat Fernando Pascale, oud-speler van onder meer Feyenoord, Excelsior en Dordrecht, er vorig jaar niet van in te stappen. „Het is juist gaaf om hier hoofdtrainer te mogen zijn, ook al is het succes allemaal geschiedenis. Het is prachtig om te zien wat ze hier bereikt hebben. Sportclub was altijd dé club van Enschede.”