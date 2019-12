Toekomst Verheijen bij Quick’20 nog onzeker

Verheijen kwam dit jaar over van het Doetinchemse DZC’68. Hij tekende in Oldenzaal voor twee jaar, maar ziet mogelijk toch af van een tweede seizoen. ‘‘Quick’20 wil misschien volgend seizoen al naar de zaterdag. Dat voorstel ligt bij de KNVB.’’

Hij vervolgt: ‘‘De stap naar zaterdag kan consequenties hebben voor het niveau dat we gaan spelen en dan is het de vraag wat ik als trainer wil. De club weet dat ik ambities heb om op landelijk niveau te blijven. Vandaar dat het nog even afwachten is. Na het weekeinde weten we meer en zal ik een keuze maken.’’