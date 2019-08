Toernooi bij Excelsior'31 voor clubs een mooi meetmoment

Met Excelsior'31, Quick'20 en SVZW doen er drie amateurclubs uit het verspreidingsgebied van De Twentsche Courant Tubantia mee aan het jaarlijkse toernooi in Rijssen. Hoe verloopt hun voorbereiding tot nu toe?

Excelsior'31

Voor de kersverse derdedivisionist komt het echte werk al dicht bij. Op zaterdag 17 augustus speelt de ploeg in de voorronde van de KNVB Beker thuis tegen DEM (vanaf dit seizoen ook actief in de derde divisie). Een week later (24 augustus) begint de competitie met een thuisduel tegen ODIN'59.

Excelsior oefende afgelopen week twee keer en verloor beide partijen. Tweededivisionist HHC Hardenberg, ook deelnemer aan het Fletcher Top Toernooi, was met 6-4 te sterk. Afgelopen zaterdag ging de ploeg met 2-0 onderuit tegen Sonoma State University (niveau onderkant derde divisie/top hoofdklass. De Amerikaanse opponent was op trainingskamp in Nederland.

Quick'20

Door de degradatie uit de derde divisie speelt Quick'20 dit seizoen in de hoofdklasse. Eind juni speelde de ploeg nog een oefenduel tegen landskampioen Ajax (11-2 verlies). Sinds afgelopen vrijdag is de ploeg weer aan het trainen. Voor Quick’20 begin de competitie op zondag 1 september met een uitduel tegen Velsen. Ondanks de degradatie zullen de Oldenzalers ook dit seizoen veel kilometers maken. Bij zes uitwedstrijden bedraagt een enkele reis zo'n 200 kilometer.

SVZW

SVZW redde het afgelopen seizoen niet in de hoofdklasse en keert na een seizoen weer terug in de eerste. Afgelopen zaterdag was de eerste training. Na het toernooi in Rijssen speelt SVZW nog vier oefenduels en drie bekerwedstrijden. De competitie begint op 21 september. SVZW won vorig jaar het toernooi bij Excelsior.