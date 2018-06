Tom de Vos hoopt met Sportlust Glanerbrug op nóg een feest

Quick'20 begint nacompeti­tie met een gelijkspel bij Hollandia

31 mei HOORN – Quick’20 is donderdagavond begonnen aan de nacompetitie die er toe moet leiden dat de Oldenzalers actief blijven in de derde divisie. Op bezoek bij hoofdklasser Hollandia in Hoorn speelde de ploeg van Michel Steggink met 1-1 gelijk. Ryan Snelders scoorde namens Quick'20.