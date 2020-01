Tom ter Hogt maakt na ruim een jaar blessureleed zijn rentree bij HSC’21: ‘Dubbel gevoel’

Tom, in september 2018 liep je een zware blessure op. Hoe verliep de revalidatie?

“Het was een pittige revalidatie. De eerste weken na de blessure waren heftig. Ik baalde enorm en daarnaast moest ik een tijdje wachten op de operatie. Het lastige van deze blessure is dat je telkens maar kleine stapjes kunt maken. Bovendien vrees je iedere keer voor een terugslag of een reactie in de knie. Revalideren doe je vooral bij de fysiotherapeut en met krachttraining. Veel springoefeningen en squads. Dat gaat je tegenstaan en komt je op een gegeven moment de strot uit.”