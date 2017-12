‘Topamateurs’ klagen te veel

BlogDe ‘zogenaamde amateurs’ in de tweede divisie willen wel de lusten, maar niet de lasten van het profbestaan. Het wordt tijd dat de macht van die clubs – en dan vooral de zaterdagverenigingen - eens wordt gebroken nu de discussie over de voetbalpiramide weer in alle hevigheid is opgelaaid.

Bij de tweededivisionist De Treffers willen ze in de winterstop even een paar fouten herstellen, zo viel vorige week in De Gelderlander te lezen. Omdat de roemruchte club uit Groesbeek slecht had ingekocht en nu in de problemen zit, worden er in januari een paar nieuwe spelers opgehaald. Een degradatiekandidaat in de derde klasse zou dat misschien ook wel willen, maar dat mag nou eenmaal niet volgens de regels van het amateurvoetbal.

De Treffers maakt gebruik van reglementen, laat dat duidelijk zijn. Alleen zit ‘m daarin wel meteen het hypocriete van al die vermogende clubs in de tweede divisie. Die roepen dat ze een amateurclub zijn, maar handelen tegelijkertijd als een (semi)profclub. De ene dag willen ze een grote jongen zijn, de andere dag die sympathieke amateurclub uit het dorp met al die vrijwilligers: Het is maar net hoe de wind waait en wat het beste uitkomt.

Principes

De meeste grootmachten in de tweede divisie – en sommige clubs in de derde divisie - werken met enorme budgetten, waarin tonnen omgaan. Er zijn heel wat voetballers die op dat niveau meer verdienen dan in de Jupiler League. Voetballen bij Spakenburg of Telstar? Voor het geld kun je beter bij de eerste zijn. Met amateurvoetbal heeft dat allemaal weinig meer te maken. Complete scoutingsteams zijn elk weekend voor die clubs op pad. Halen en betalen. Dat is niet erg, maar verschuil je dan niet als er bepaalde consequenties zijn verbonden aan het spelen op dat niveau. Natuurlijk word je gek van sommige, overdreven eisen van de bond, maar als je mee wilt doen in de top, kun je je tegelijkertijd niet schermen met de regels en statuten die gelden voor een vijfdeklasser.

De voorzitter van HHC Bert Beun lanceerde vorige week in De Stentor een bijzonder voorstel. Als het aan hem ligt, treedt het tweede elftal van de club uit Hardenberg toe tot de voetbalpiramide. Simpel gezegd komt het er dan op neer, dan HHC 2 in een competitie met eerste teams terechtkomt. Het opvallende is dat de meeste clubs en hun aanhangers in de tweede en derde divisie fel gekant zijn tegen de aanwezigheid van de reserves van de betaalde clubs in hun competities. Maar tellen die bezwaren ook nog als het om de weerstand van hun eigen tweede teams gaat? Hoe principieel zijn ze dan nog?

Macht

Vandaag is uitgelekt dat de KNVB overweegt de derde divisies zaterdag en zondag samen te laten smelten. Je kunt er gif op innemen dat de zondagclubs zich dan moeten aanpassen aan de eisen van de zaterdag. In die hele discussie over de hervorming van de voetbalpiramide hebben de zaterdagclubs veel te veel macht. Het moet gebeuren zoals zij willen, anders valt er nergens over te praten. Veelzeggend was de reactie van Ter Leede een tijdje gelden toen het samengaan van de zaterdag- en zondag derde divisie ter sprake kwam: ,,Wij zijn voor, indien de zondagclubs zaterdag om half drie gaan spelen, dus ook tegen elkaar.”

Waarom heeft de ene club meer rechten dan een ander? Nergens is de verzuiling in de Nederlandse maatschappij nog zo aanwezig als in ons voetbal. Wat nou als er ergens een principiële club opstaat die vasthoudt aan de zondag als speeldag? Waarom bepaalt de thuisspelende ploeg niet gewoon de speeldag? Ben je het daar niet mee eens? Dat mag, maar dan is er geen plek voor je in de voetbalpiramide.

De grote clubs eten van twee walletjes: ze willen wel de lusten van het profvoetbal, maar niet de lasten. Wel de geneugten van het amateurvoetbal, maar niet de beperkingen. De ene dag leven als een prof, de andere dag handelen als een amateur. Prima, maar koester dat het Nederlandse voetballandschap die mogelijkheden biedt, en stop eens met klagen. Of ga anders echt bij de amateurs voetballen.