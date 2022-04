Topdrukte voor HSC'21: zes wedstrijden in vijftien dagen

Sjoerd Overgoor speelde vele jaren in het profvoetbal en is wel bekend met volle schema’s, maar zo’n drukke planning als de huidige van HSC’21 is ook voor hem wennen. „Binnenkort moeten we op zaterdag en maandag voetballen, dat gaat een nieuwe ervaring voor me worden”, sprak de middenvelder gisteren na het duel tegen Hercules. Zo sterk als HSC vorige week de maand maart afsloot (een 4-0 zege tegen Unitas), zo teleurstellend verliep de opening van april. „Hercules is een goede ploeg, maar in de eerste helft gebeurde er eigenlijk weinig. Het ging gelijk op”, zegt Overgoor.