Topduels in Den Ham en Haaksbergen, derby in Rekken

Vooruitblik amateurvoetbalENSCHEDE – In het regionale amateurvoetbal staan er zowel zaterdag als zondag enkele topduels op de rol. De kans dat er bovenin enkele competities ploegen gaan wijzigen van plek is dan ook groot. Een overzicht:

Zaterdag, tweede klasse H

Den Ham – DOS Kampen

Een kraker in Den Ham. Nummer 2 DOS Kampen komt langs bij de koploper. De gasten stonden lange tijd aan kop, maar verspelen punten de laatste weken. Zo won Sparta Enschede vorig weekeinde met maar liefst 5-1 in Kampen. Den Ham maakte geen fout en nam de koppositie over. Kan het die plek vasthouden? Volgens Den Ham-speler Louis Vijfhuizen is dit hét jaar om kampioen te worden.

Zondag, eerste klasse E

Rigtersbleek – FC Winterswijk

In Enschede gaat John Gielink met zijn FC Winterswijk op bezoek bij zijn oude club Rigtersbleek. Beide teams draaien een goed seizoen. Rigtersbleek staat op een vierde plaats. FC Winterswijk staat op de achtste plek en verkeert in topvorm. Het verloor de laatste vijf duels niet en pakte daarin elf punten. De verschillen in de eerste klasse blijven echter heel klein.

Zondag, tweede klasse J

Bon Boys – Achilles’12 (zaterdag: 19.00 uur)

Door de geringe verschillen in de top staat er in de tweede klasse J vrijwel wekelijks een topper op de rol. Zo ook zaterdag (!). Nummer twee Bon Boys ontvangt nummer drie Achilles’12. Beide teams speelden zeventien duels. Bon Boys pakte daarin een puntje meer. Om in het spoor van koploper SDC’12 te blijven, willen beide teams winnen.

Zondag, vierde klasse A

Sportlust Glanerbrug – Borne

In de vierde klasse A een duel tussen de koploper en de nummer twee op de ranglijst. Maar of er echt sprake is van een topper… Sportlust gaat ongeslagen aan kop en heeft acht punten meer dan Borne, dat ook nog eens twee duels meer speelde dan de ploeg uit Glanerbrug. In het heenduel snoepte Borne knap punten af van Sportlust. Zondag gaat Borne er wederom vol op, zo liet verdediger Jordy Dobbe deze week weten.

Volledig scherm Kan FC Eibergen zaterdag winnen in Rekken? © sportphoto.shop\Marcel ter Bals