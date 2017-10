Topper in de derde klasse tussen Barbaros en NEO

topscorers Kick van het scoren: degelijke spits bij Quick'20

17 oktober Je hebt spitsen die de ene week droogstaan en er de andere week vier of vijf inschieten, maar Jesse Olde Monninkhof van derdeklasser Quick'20 (zaterdag) is dit seizoen vooral constant. De Oldenzaalse spits scoorde tot dusver nog elke wedstrijd één of twee keer.