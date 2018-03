Topper tegen Bon Boys mentale test voor Achilles’12: ‘Moeten meer genieten’

Jeffrey, je treft met Berthil ter Avest zaterdag iemand waarmee je samen hebt gespeeld bij FC Twente. Is dat nog speciaal voor je?

„Niet speciaal, maar het is wel heel leuk om tegen een bekende te spelen waar je samen mee gevoetbald hebt. Dat brengt altijd een extra lading met zich mee. Maar ik ga naar die wedstrijd als alle andere wedstrijden. Wij hebben regelmatig contact over tegenstanders, maar dat heb ik met meerdere trainers."

Jullie doen weinig voor elkaar onder dit seizoen. Haakt de verliezer af in de strijd om het kampioenschap?

„Dat denk ik niet. Het staat heel dicht bij elkaar. TVC'28 steekt er bovenuit en die hebben nog veel wedstrijden tegoed. Dat is een favoriet voor de titel met als kleine uitschieter SDC'12. De rest is inderdaad aan elkaar gewaagd. Je moet hopen dat je als ploeg een mooie serie kan neerzetten. Wij hebben de voorbije weken al de nodige punten laten liggen."

En toch hebben jullie maar één keer verloren van de laatste elf competitiewedstrijden. Kun je dan niet spreken van een goede serie?

„Wij hebben gelijk gespeeld tegen Robur et Velocitas en Epe. Beide wedstrijden hadden we ruim moeten winnen. Dat kan voor ons cruciaal zijn in de strijd om het kampioenschap. Het is heel mooi dat we maar één wedstrijd verliezen, maar we moeten de wedstrijden eerder beslissen. We creëren elke wedstrijd voldoende kansen, maar maken ze vaak niet af."

SDC'12 krijgt tegen Achilles'12 al vroeg in de wedstrijd een rode kaart. Wonder boven wonder speelt de ploeg van Jeffrey de Visscher vervolgens een kansloos duel.

Hebben jullie een elftal om mee te doen om het kampioenschap?

„Wij hebben zeker een ploeg om mee te doen om het kampioenschap. Voetballend zijn we goed genoeg. We moeten alleen mentaal nog stappen maken. Als het spannend wordt of een wedstrijd spelen dat we een stap kunnen maken op de ranglijst, gaat het nog vaak mis. Op bezoek bij SDC'12 bijvoorbeeld stonden we bovenaan. Vervolgens krijgen zij een rode kaart na twintig minuten en spelen we een kansloze wedstrijd. Ik benoem het mentale altijd. Dat het spannend kan worden en dat ze moeten genieten en het niet moeten ervaren als druk."

Dat belooft nog wat voor aanstaande zaterdag. Dan staat er ook het nodige op het spel.

„Het mooie aan deze competitie is dat iedereen van elkaar kan winnen. De onderste kan van de eerste winnen en andersom. Iedereen kan punten pakken van elkaar en dat maakt het heel spannend. Uiteindelijk wordt de meest stabiele kampioen. Ik had wel een beetje verwacht dat het zou gaan zoals het nu gaat. Bon Boys had ik voorafgaand aan het seizoen een paar keer in actie gezien en bestempeld als titelkandidaat. Een goede ploeg met een goede trainer en daaromheen een goede staf."

Hoe schat je jullie kansen in zaterdag?

„Thuis speelden we erg goed tegen ze en hebben we ze verrast met onze aanvallende speelstijl. Daardoor creëerden we veel kansen, maar scoorden we maar één keer en lieten hun in leven. Uiteindelijk wisten zij de 1-1 eruit te slepen. Zaterdag gaan we voor dezelfde benadering, met de intentie om te winnen. We gaan ons niet aanpassen aan de tegenstander of inzakken."