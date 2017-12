Toppers in Rijssen en Rietmolen, derby in Vriezenveen

Zaterdag, hoofdklasse B

Excelsior’31 – SC Genemuiden

Excelsior speelt zaterdag opnieuw een topper op het eigen sportpark. Nummer twee Genemuiden komt langs in Rijssen. De gasten verslikten zich deze week thuis in de districtsbeker door te verliezen van eersteklasser Hoogeveen. Excelsior heeft drie punten meer dan Genemuiden en kan het gat dus vergroten zaterdag.

Zaterdag, eerste klasse D

DOS’37 – SVZW

Een mooie derby in de eerste klasse D. Philip Agteres gaat met zijn SVZW op bezoek bij zijn vorige club DOS’37. DOS’37 had even een mindere fase, maar is inmiddels weer geklommen naar de zevende plek. De verschillen zijn echter minimaal. SVZW staat derde op twee punten achterstand van die andere Vriezenveense ploeg: DETO.

Zondag, eerste klasse E

Rigtersbleek – BWO (Zaterdag: 19.00 uur)

Rigtersbleek speelt zaterdag al tegen BWO. Rigtersbleek kent een succesvol begin van de competitie. De Enschedeërs staan op een mooie vierde plek. BWO doet het ook niet onverdienstelijk. De promovendus staat zevende. De verschillen zijn hier echter ook klein. Bij een nederlaag kan de ploeg van Peter Schulte zo dertiende staan.

Zondag, tweede klasse J

MVV’29 – Achilles’12

In de top van de tweede klasse J is het ongekend spannend. Zes ploegen staan op drie punten van elkaar. Koploper MVV’29 verzamelde negentien punten. Nummer vijf Achilles’12 pakte er drie minder. Kan de thuisploeg uitlopen, of komen de Hengeloërs op gelijke hoogte.

Zondag, derde klasse A

NEO – FC Suryoye

Ook een topduel in de derde klasse A. Beide teams begonnen overtuigend aan de competitie, maar lieten in de laatste weken wat puntjes liggen. Koploper Barbaros, dat alles tot op heden won, profiteerde en liep uit. Alleen de winnaar van zondag blijft in het spoor van de Hengeloërs.