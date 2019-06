Topscorer amateurvoetbal kiest voor Excelsior'31

De Vries (21) werd dit seizoen met 31 doelpunten de topscorer van het regionale amateurvoetbal. De aanvaller stond met al die goals in de belangstelling van veel clubs. De keuze is gevallen op de kersverse derdedivisionist Excelsior'31. ,,Ik wil graag naar de top van het amateurvoetbal”, zei De Vries laatst al in De Twentsche Courant Tubantia.