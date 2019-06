Topscorer De Vries: ‘Eerst maar eens een basisplek afdwingen bij Excelsior'31'

De Vries: ,,Best wel. Ik kon uit iets van vijf clubs kiezen. In het verleden was ik vaak degene die een bal af gaf, zelf scoorde ik niet zo veel. Dit seizoen was het anders en dan merk je meteen wat veel scoren voor gevolgen heeft. Mensen zien het topscorersklassement in de krant, er wordt over gesproken. Ook wekelijks als we met Eilermark speelden. Dan hoorde je tegenstanders vooraf zachtjes tegen elkaar zeggen: ‘is dat die topscorer?’ Wel grappig. Mijn keuze om afgelopen seizoen van Go Ahead Eagles terug te gaan naar m'n oude club Eilermark was gewaagd, het kan je maken of breken. Ik wilde me op een lager niveau weer in de kijker spelen en dat is gelukkig gelukt.”