Topscorer De Vries: ‘Jammer dat het zo gelopen is’

De Vries (21) wil weinig zeggen over de reden is van z’n plotselinge vertrek bij derdedivisionist Excelsior’31. ,,Het zijn privé-omstandigheden”, aldus de voetballer. ,,Wat ik wel kan vertellen is dat het niets met Excelsior’31 te maken heeft. Ik had ontzettend veel zin om me te bewijzen op hoog niveau en het ging ook prima in het eerste deel van de voorbereiding, maar er spelen wat andere dingen buiten voetbal. Ik wilde niet meer wachten en bijvoorbeeld in oktober, als het seizoen al een tijdje bezig is, pas zeggen dat ik niet verder kon. Misschien dat Excelsior nu nog een vervanger kan vinden. Jammer dat het zo gelopen is.”