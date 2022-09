Topscorer van het amateurvoetbal in het zonnetje gezet

Voor Excelsior’31 en HSC’21 begint al het echte werk, wat verwachten de trainers?

RIJSSEN/HAAKSBERGEN - Terwijl voor de meeste clubs in het amateurvoetbal de voorbereiding op het nieuwe seizoen net begonnen is, mogen zaterdagderdedivisionist Excelsior’31 en zondagderdedivisionist HSC’21 komend weekeinde aan de bak voor de competitie. Drie vragen voor trainers Jurjan Wouda (Excelsior’31) en Daniël Nijhof (HSC’21) in aanloop naar het eerste duel.

19 augustus