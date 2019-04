Topscorer Yannik de Vries is onhoudbaar voor Eilermark

Routinier Jordi Holtkamp (Eilermark) schreeuwt het in het veld uit in de slotfase: "We hebben een man meer, geef nou eens gas!" Het zegt alles over de onmacht van Eilermark op bezoek bij Sportlust Glanerbrug. De bezoekers lijken het allemaal niet meer op te kunnen brengen na rust. Opvallend, want koploper Eilermark heeft de titel in zicht en zou zich het snot voor de ogen moeten spelen. Het duel pakt allemaal wat anders uit dan vooraf verwacht.