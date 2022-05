Topscorers amateurvoetbal: geen grote verschuivingen in de top

ENSCHEDE - Geen grote of opvallende verschuivingen in de top van de topscorerslijst deze week. Veel van de topschutters scoorden er een of twee. Enkelen wisten niet het net te vinden. Tim van Otten blijft daardoor koploper met een straatlengte voorsprong op de rest.