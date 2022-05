Topscorers amateurvoetbal: Gigengack en Beltman komen met stip de top 3 binnen

Opnieuw wonderlijk seizoen voor Reutum: ‘Dit had niemand verwacht’

REUTUM - De Tukkers pakt normaal gesproken de titel in de derde klasse A. Maar verder is er nog van alles mogelijk. Reutum won zondag met 5-2 van UDI en klom naar de tweede plek. Het is (opnieuw) een prachtige prestatie van de dorpsclub. UDI moet juist vrezen voor degradatie.

15 mei