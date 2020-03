Topscorers amateurvoetbal: nog altijd twee koplopers

51-jarige keeper onder de lat bij HVV Tubantia: ‘Normaal ben ik barkeeper’

2 maart HENGELO - Doelman: Rinus ter Heide (1968). Deze regel op het wedstrijdformulier zorgde zondag voor enkele gefronste wenkbrauwen in de bestuurskamer van eersteklasser Voorwaarts Twello. Voor tegenstander HVV Tubantia was het de realiteit, want zes (!) andere doelmannen waren niet inzetbaar.