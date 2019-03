Topscorers amateurvoetbal: spanning neemt toe!

VIDEO #HéScheids: Schiettent bij Excelsior’31, Rietmolen gek van vreugde

11 maart ENSCHEDE - Het doel van Excelsior’31 is een schiettent, bij Barbaros loopt een stiekeme roker rond en Rietmolen is door het dolle heen na de winnende goal. Ook het afgelopen voetbalweekeinde zat vol met opvallende gebeurtenissen. Herbeleef de meest bijzondere momenten in deze video.