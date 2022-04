Topscorers amateurvoetbal: Tim van Otten loopt nu precies 2 op 1

Daardoor staat Van Otten na 15 wedstrijden op het duizelingwekkende aantal van 30 doelpunten: gemiddeld exact 2 doelpunten per wedstrijd. Het is geen wonder dat het gat met de achtervolgers alleen maar groeit, ook al blijven die ook scoren. Sjoerd Visschedijk (De Tukkers) en Luc Berentsen (Grol) voegden ook weer een treffer toe aan hun totaal.