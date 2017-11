Topscorers: dubbel feest voor PH-spits Hesselink

TRAINERSCARROUSEL Michiel Mensink nieuwe trainer Avanti Wilskracht

27 november Trainer Michiel Mensink gaat volgend seizoen aan de slag bij Avanti Wilskracht. De 40-jarige coach uit Ambt-Delden is momenteel nog bezig aan zijn vierde seizoen bij Twenthe in Goor. Hij volgt in Glanerbrug Lars Weustink op.