Trainer betreurt spelersverloop bij clubs in Enschede en Glanerbrug

VIDEO EGVV’er gooit tegenstan­der op de grond, FC Winters­wijk-spe­ler moet ‘kieke’

5 november ENSCHEDE - Een EGVV-speler smijt een tegenstander op de grond, spelers van DES en SVVN verdwijnen achter een rookgordijn en doet een voetballer van FC Winterswijk wat de ene supporter („kijk om je heen”) of de andere („hij doet het alleen”) zegt? Er viel afgelopen weekeinde genoeg te beleven in het regionale amateurvoetbal. Herbeleef de meest bijzondere momenten in de video.