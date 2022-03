Trainer Degenaar per direct weg bij Vogido

EMOS bezig aan goede reeks: ‘We willen het zondagvoet­bal goed afsluiten, met een periode’

ENSCHEDE - EMOS heeft besloten om vanaf volgend seizoen op de zaterdag te gaan voetballen, maar is voorlopig aan een uitstekende seizoen bezig in de zondag vierde klasse A. In de afgelopen acht wedstrijden werd alleen verloren van La Première. De derby tegen de Tubanters leverde een punt op: 1-1.

21 maart