Trainer Enter Vooruit vertrekt, coach Sparta Enschede blijft

Moeilijke fase voor DOS’37: ‘Er moet een tandje bij’

VRIEZENVEEN - Eersteklasser DOS’37 beleefde eind vorig maand een opleving met een serie prima duels, maar wacht inmiddels alweer ruim een maand op een zege. In de beker was er afgelopen week de ontluisterende nederlaag tegen tweedeklasser Gramsbergen (2-6). In de competitie ging het zaterdag al niet veel beter. Barneveld won op een troosteloos sportpark Het Midden met 4-1.

21 november