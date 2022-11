Trainer Hazewinkel van De Tukkers naar Quick’20

Toch zoet weerzien met Reutum voor Stevo

REUTUM - De degradatie uit de eerste klasse was voor menig Stevo-fan ontluisterend, maar het vooruitzicht van derby’s tegen Reutum was zo mogelijk nog meer slikken voor iedereen die de ploeg uit Geesteren een warm hart toedraagt. In de laatste editie, veertig jaar geleden, was Alex Oude Wesselink de matchwinner, nu was het een kopbal van Bram Tibbe die beslissend was: 2-3.

14 november