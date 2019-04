Trainer Hodes toch niet naar De Zweef

‘Binnen De Zweef zijn een aantal uitgangspunten voor komend seizoen veranderd, nadat overeenstemming met Björn was bereikt’ , zo valt te lezen op de site van de voetbalclub uit Nijverdal. ‘Helaas heeft dit ertoe geleid dat De Zweef op zoek moet naar een nieuwe trainer. Wij wensen Björn veel succes in het vinden van een andere club.’

Hodes is momenteel coach van ASC’62 uit Dalfsen. Daarvoor trainde hij de hoofdmacht van Enter Vooruit na een periode als assistent onder Anton Wennemers, de huidige hoofdcoach van De Zweef. Onlangs werd bekend dat de club vanaf komend seizoen, behalve met een eerste team op zondag, ook met een prestatieselectie op zaterdag gaat spelen. De tweede zondagselectie wordt opgeheven en gaat over in het zaterdagteam.