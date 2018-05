Trainer John Gielink: ‘FC Winterswijk hoort in eerste klasse’

KNVB evalueert het vele amateur­voet­bal op feestdagen

17 mei ENSCHEDE – Op beide paasdagen voetbalden regionale amateurteams dit seizoen, op Hemelvaart haalden legio clubs in en zondag staat er op Eerste Pinksterdag een volledige speelronde ingepland. Voor amateurvoetballers zijn er weinig vrije feestdagen over dit seizoen. De KNVB geeft aan dat het een gevolg is van de nieuwe speelkalender en neemt het binnenkort mee in de evaluatie.