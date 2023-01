Trainer Kevin Vos naar Sportclub Neede

Vos keert na elf jaar terug bij Neede, waar hij in het verleden al zo’n acht jaar werkzaam was in de jeugd. Daarna was hij actief voor SV Grol, eveneens in de jeugd en bij Grol 2. Vervolgens werd hij hoofdtrainer bij Rietmolen. Met die ploeg werd hij, onder meer ten koste van Neede, kampioen en promoveerde hij naar de vierde klasse. Vos stapte daarna over naar VIOS Beltrum, waar hij na twee coronaseizoenen in zijn laatste jaar bij de club naast promotie naar de derde klasse greep. Dit seizoen heeft Vos geen club onder zijn hoede: hij nam een sabbatical.