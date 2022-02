Trainer Mark Wijnreder van RSC uit Rossum vindt dat selectie in winterstop sterker is geworden

RSC begint zondag aan deel twee van de competitie. Op de helft is de ploeg van trainer Mark Wijnreder echter nog lang niet. Liefst zeventien duels staan nog op de rol in de komende maanden. Wijnreder klinkt aan de vooravond van de hervatting tegen TVO optimistisch. ,,Wij hebben in de winterstop flinke stappen gemaakt. Ik vind dat we er nu beter voorstaan dan in de eerste maanden van de competitie”, zegt de oefenmeester, die in Rossum aan zijn eerste seizoen bezig is. Wijnreder is op het Maalland Noël Spijker opgevolgd