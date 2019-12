Trainer Martijn Beltman volgt John Gielink op bij FC Winterswijk

FC Winterswijk heeft het dit seizoen lastig in de eerste klasse. De Achterhoekse club staat onderaan. Beltman is op dit moment bezig zijn trainersdiploma UEFA A te behalen. Dat hoopt hij komend voorjaar te doen.

Beltman is dit seizoen assistent van Gielink en was hiervoor assistent-trainer bij Excelsior’31 in Rijssen en trainer van de A-junioren van AZSV. Hij was in Aalten ook assistent van Dennis van Toor. Als speler was Beltman actief bij Hulzense Boys, FC Twente, Excelsior’31, HSC’21 en AZSV,