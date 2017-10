Trainer met eerste liefde Overdinkel op de eerste plek

Zijn voorganger, Rob Bakker, zou afscheid nemen en Meijerink wist na die mededeling dat hij een belletje kon verwachten. En dat kwam er ook. Met een terugkeer zou een wens in vervulling gaan, maar Meijerink had aanvankelijk ook twijfels. Ondanks zijn vijf jaar ervaring is hij nog een jongeling in het trainersvak. "Ik was me bewust van de valkuil. Het publiek hier is kritisch. Ook ken ik nog spelers uit de periode toen ik hier zelf voetbalde. Ik heb bijvoorbeeld nog samen met Dennis Stoffels gespeeld. Dat was vlak na de fusie."