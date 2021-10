Trainer Michel Steggink wil stappen maken met NEO

NEO-trainer Michel Steggink zag na vorig seizoen enkele vaste krachten afhaken. Jongere spelers hebben hun plekken ingenomen. Ook met een verjongde ploeg moet NEO in de tweede klasse mee kunnen draaien. Gaandeweg het seizoen moet blijken wat mogelijk is. „Maar eerst willen we ons als team gaan ontwikkelen. Tot nu toe zijn we geen tegenstander tegengekomen die voetballend beter is dan wij”, zegt Steggink over de eerste competitiemaand. NEO staat na vijf speelronden op de derde plek achter Achilles’12 en Schalkhaar. De club uit Borne schoot voortvarend uit de startblokken. De eerste drie wedstrijden tegen BWO, Wijhe’92 en Barbaros werden gewonnen. Daarna waren er twee gelijke spelen tegen Suryoye en Eilermark.