Trainer Paul Krabbe stopt bij Sportclub Enschede

Vijfde klasse A Bij koploper UD Weerselo is het wekelijks 'een­rich­tings­ver­keer'

10:21 WEERSELO - UD Weerselo is in alle wedstrijden sterker, leed nog geen nederlaag, staat bovenaan en is, na de degradatie van afgelopen seizoen, de gedoodverfde titelkandidaat in de vijfde klasse A. Veel tegenstand is er niet. "Er zijn maar een paar clubs die meevoetballen."