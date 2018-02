Trainer Reünie over vrij weekeinde: 'Spelers waarderen dat denk ik wel'

''We hebben toen een quizavond ingelast voor de teambuilding'', zegt Knapen. Voor dit weekeinde stond er bewust geen activiteit gepland. ''Waar vele clubs maar oefenen en oefenen denk ik dat een weekend rust beter werkt'', aldus de coach. ''Conditioneel zijn er geen problemen en spelers waarderen het denk ik wel wanneer ze even niets hebben.''

Ongeslagen koploper

Reünie speelde dit seizoen tot dusver negen wedstrijden in de vierde klasse C. Al deze duels werden gewonnen, waardoor de ploeg van trainer Arno Knapen ongeslagen aan kop gaat.

Apenpakkie

Dinsdag gaat het vizier weer op de volgende wedstrijd, uit naar MEC. Tot dan kunnen de spelers van Reünie nog volop carnaval vieren. Of Knapen zelf nog in de feesttent te zien is? ''Nee, in mijn woonplaats Holten viert men het wel, maar met alle respect: ik ben de 40 gepasseerd en zie mezelf niet meer in een apenpakkie rondhossen. Vroeger wel, maar die tijd is geweest.''