Trainer Roy de Vos, de Alex Ferguson van ATC'65?

De vergelijking met Alex Ferguson is al gemaakt. De voetbaltrainer uit Schotland was van 1986 tot 2013 manager bij Manchester United. Voor Roy de Vos (30) is het eveneens denkbaar dat hij decennialang aan één club verbonden blijft. De inwoner van Enschede heeft zijn contract bij ATC'65 verlengd. Niet met één jaar of twee jaar, maar voor onbepaalde tijd. Het is een ongebruikelijke constructie. Doorgaans tekent een trainer voor één seizoen bij. ATC en De Vos doen het anders. "ATC is mijn club geworden. Ik heb er een emotionele binding mee. Het is ook mijn intentie hier voor een lange periode door te gaan."