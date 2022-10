Trainer Thijs Houwing na dit seizoen weg bij SV Almelo, coach Drenth verlaat Hector

Excelsior’31 weet hoe het is te stunten in beker: ‘Het kan voor ons de ommekeer betekenen’

In de competitie gaat het niet best met Excelsior’31, de derdedivisionist staat voorlaatste en is hard toe aan een opsteker. Komt die misschien in de KNVB Beker? Dinsdagavond mag de ploeg thuis proberen te stunten tegen eerstedivisionist ADO Den Haag.

17 oktober