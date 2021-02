Trainers over het amateurvoetbalseizoen: ‘Nog altijd ongeslagen, maar echt een verloren jaar’

Trainer René Belt is na twee seizoenen bij De Lutte nog altijd ongeslagen. In februari 2019 (!) verloor de club voor het laatst een competitiewedstrijd. „Op dat moment was ik nog niet de coach. Vorig seizoen waren we ongeslagen toen de competitie in maart ten einde kwam, dit seizoen stonden we na twee duels op zes punten. De ongeslagen reeks is mooi, maar liever hadden we gewoon doorgespeeld. Zoals iedereen.”