Trainerscarrière na 32 jaar voorbij, Wennemers moet nog wennen aan het idee

SteDoCo-thuis bleek het laatste duel voor Wesselink als trainer van Excelsior’31

3 april RIJSSEN - Excelsior’31 en HSC’21 blijven komend seizoen de hoogst spelende amateurclubs in de regio. Nu het seizoen (voortijdig) ten einde is blikken we terug met beide derdedivisionisten. Vandaag Excelsior’31-trainer Peter Wesselink.