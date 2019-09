Trainingsarbeid meteen lonend voor RSC

Goedgemutst stapten de spelers van RSC gistermiddag iets voor vieren van het veld in Lonneker. De eerste klus in de derde klasse A was tot een goed einde gebracht. De promovendus speelde niet groots, maar won wel. LSV werd met 1-0 verslagen. De gerichte trainingsarbeid in de week ervoor had zijn vruchten afgeworpen. Daarin lag het accent op de verdediging. En die maakte in Lonneker een solide indruk.